A Fazenda 15: Nathália Valente é a primeira eliminada da edição

O jogo começou para valer em A Fazenda 15. Na noite desta quinta-feira, 28, foi anunciado o resultado da primeira Roça da edição, e Nathália Valente foi a eliminada. Dividindo a berlinda com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, a influenciadora recebeu 5,77% dos votos para ficar.

Apesar de ter se aproximado do maior grupo da sede e ter engatado um romance com o modelo Yuri Meirelles, Nath não fez sucesso com o público e foi a primeira a se despedir de Itapecerica da Serra (SP).

Confira o momento em que Nathália é eliminada aqui.

