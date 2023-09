A Fazenda 15: Nathália Valente é a primeira confirmada da Roça; confira indicados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 5:53 Compartilhe

A 15ª temporada do reality “A Fazenda” já está dando o que falar. Nesta terça-feira, 26, aconteceu a formação da primeira Roça da edição, com quatro peões indicados.

Rachel Sheherazade, Lucas Souza, André Gonçalves e Nathália Valente foram as vítimas da dinâmica do último episódio. A última, no entanto, é a primeira confirmada na Roça, já que os outros três ainda podem se salvar pela Prova do Fazendeiro disputada nesta quarta-feira, 27.

Como foi a formação da primeira roça de A Fazenda 15?

A votação começou com a indicação de Rachel Sheherazade pelo Fazendeiro Yuri Meirelles para a berlinda. Como justificativa de voto, ele alegou falta de afinidade da jornalista com o resto do elenco.

Antes do início da votação, Tonzão Chagas, que venceu a Prova de Fogo da semana, abriu o Lampião do Poder e manteve a Chama Branca para si. Ele conquistou voto peso dois e escolheu Kamila Simioni para ter o mesmo poder.

O funkeiro ainda presenteou Darlan, o Laranjinha, com a Chama Laranja. Com a vantagem, ele trocou Lily Nobre, peoa da Baía, por André Gonçalves, da sede.

Na sequência, iniciou-se a votação. Com 16 indicações, Lucas Souza foi o mais votado para a berlinda. Abalado, ele puxou Nathália Valente para a cadeira ao seu lado.

Por último, a dinâmica Resta Um consagrou André Gonçalves como quarto ocupante da Roça. Como último indicado, ele ganhou o direito de vetar um dos colegas de berlinda de participar da Prova do Fazendeiro — que pode salvá-los da eliminação. O ator escolheu Nathália, que se tornou a primeira roceira confirmada na edição.

Vale lembrar que Aricia Silva, Cariúcha, Cezar Black e Shayan estavam imunes e não podiam ser votados.

O primeiro eliminado da temporada será anunciado na quinta-feira, 28, às 22h30, na Record.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias