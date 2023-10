A Fazenda 15: Nadja infringe regra e peões levam punição de 24 horas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 2:30 Para compartilhar:

Nadja Pessoa foi a responsável por uma severa punição para os peões de A Fazenda nesta segunda-feira, 16.

A influenciadora desceu para a área dos animais segurando uma garrafa d’água, o que não é permitido. Pelo descumprimento das regras, ela faturou 24 horas sem água quente para si e todos os companheiros de confinamento.

“Segundo a página quatro do Manual do Fazendeiro, é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento ou bebida em todas as áreas dos animais”, leu o Fazendeiro Yuri Meirelles. A consequência chateou a peoa, que planejava lavar os cabelos. Após a leitura, ela se desculpou com os demais.

Confira o momento em que Nadja infringe a regra aqui.

