A Fazenda 15: Nadja é mordida por cavalo Colorado

Esta sexta-feira, 15, não foi fácil para Nadja Pessoa em A Fazenda 15. Estressada, a peoa foi mordida pelo cavalo Colorado e brigou com os companheiros de confinamento.

Enquanto cuidava de Colorado, ela correu pelo gramado e foi atacada pelo animal. “Você viu? Ele me mordeu”, questionou, a Tonzão Chagas. O incidente resultou em um hematoma no braço da influenciadora.

Segundo Nadja, a mordida foi resultado do estresse causado por Jaquelline Grohalski a ela durante a manhã. Ela também brigou com o Fazendeiro André Gonçalves por tê-la responsabilizado pelos cuidados com Colorado, em um “surto” que acabou com a intervenção da produção.

Nadja ainda se desentendeu com Tonzão após um comentário sobre remédios. Isso porque, ao chamá-la de agressiva, André sugeriu que ela “tomasse remédios [psiquiátricos]”. Após o incidente com o cavalo, Tonzão, por sua vez, sugeriu que ela se medicasse para evitar que a mordida causasse problemas de saúde, o que foi mal interpretado pela peoa e gerou confusão na sede.

