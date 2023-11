A Fazenda 15: Lucas Souza desiste do confinamento e abandona o reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 17:50 Para compartilhar:

O militar Lucas Souza acaba de desistir de sua participação em A Fazenda 15 e abandonou o reality show rural da Record TV, nesta quarta-feira, 22.

As informações foram obtidas pelo jornalista Gabriel Perline, do iG, através da assessoria do peão.

Segundo o colunista, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, ainda teria tentado convencer o ex de Jojo Todynho a ficar no programa, mas ele não se convenceu e acabou optando por deixar a sede.

+A Fazenda 15: Lucas Souza ‘desaparece’ do reality e público cogita desistência

+A Fazenda 15: seguranças são acionados para conter Lucas Souza em briga

A informação foi confirmada pela Record TV. A direção do programa reuniu os peões na sala para participar aos demais habitantes da sede que Lucas havia desistiu do reality e deixado casa na tarde desta quarta-feira, 22. Jaquelline, a Fazendeira da semana, caiu no choro e chegou a brigar com Kally, sua ex-aliada, apontado que ela teria sido causado a desistência do peão.

Vale destacar que nos últimos dias, Lucas esteve envolvido em polêmicas com Cezar Black, o que desencadeou uma grande repercussão aqui fora. A funkeira se pronunciou sobre a briga e acabou revelando os motivos que levaram à separação dos dois.

Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15! André e Márcia Fu tentam consolar Jaque! Q ele consiga ter paz com ele mesmo pra apartir dai enfrentar o que houver na vida dele! Lucas foi um parceiro do André lá dentro é lhe desejo o melhor aqui fora! #AFazenda #TeamAndre pic.twitter.com/LWGbJWywz0 — Messi Pensante 🐐 🎭 (@MessiPensante) November 22, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias