A Fazenda 15: Lucas Souza admite ter levado foto de Jojo Todynho para o confinamento

Apesar de ter engatado um romance com Jaquelline Grohalski em A Fazenda, tudo indica que o coração de Lucas Souza ainda bate pela ex-esposa, Jojo Todynho.

Nesta quarta-feira, 18, o peão revelou ter um “negócio mal resolvido” com a influenciadora. Em conversa com Kally Fonseca sobre seu affair com a ex-BBB — ele e Jaquelline se beijaram e movimentaram o edredom no domingo, 15 —, Lucas ainda afirmou ter levado uma foto da ex para o reality.

“O que eu tive com a Jojo foi uma história […] A Jaquelline eu conheço há um mês. Eu estou me envolvendo, mas vai chegar um momento em que eu vou confessar a ela: “Eu sinto que eu tenho um negócio mal resolvido [com Jojo]”, começou.

“Você sabe que eu gosto muito [de Jojo], né? Eu não quis ficar com outra pessoa porque eu gosto muito. Se eu ficasse com outra pessoa, nunca mais teria a possibilidade de ficar com a Jojo”, continuou. Veja o momento da conversa aqui.

Relembre o relacionamento de Lucas Souza e Jojo Todynho

A influenciadora e o ex-militar se conheceram em 2021, no México. Os dois assumiram o relacionamento em novembro daquele ano e, em dezembro, ficaram noivos. O casamento aconteceu um mês depois, no Rio de Janeiro.

A separação aconteceu de forma rápida e intensa: no início de outubro de 2022, o casal teve uma briga, a qual Lucas usou para decretar o fim do relacionamento publicamente, sem o conhecimento de Jojo.

No dia seguinte, o ex-militar voltou atrás na decisão e anunciou que reataria o casamento. No fim do mês, entretanto, foi decretado o fim oficial do casal, por iniciativa de Jojo. Os dois se divorciaram e ela chegou a ser acusada de infidelidade.

Em dezembro, a influenciadora registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex, após ter sido verbalmente agredida.

