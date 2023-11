A Fazenda 15: Kally, Nadja, Tonzão e Radamés estão na Roça; confira como foi a formação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 1:17 Para compartilhar:

Está formada a próxima Roça de A Fazenda 15. Enfrentam a berlinda Kally Fonseca, Nadja Pessoa, Tonzão Chagas e Radamés Martins. O último, no entanto, é o primeiro confirmado na Roça, já que os outros três ainda podem se salvar pela Prova do Fazendeiro disputada nesta quarta-feira, 29.

Como foi a formação da Roça?

A votação começou com o resultado da Prova de Fogo, vencida por WL. O peão escolheu o Poder da Chama Branca para si e presenteou Yuri Meirelles com o Poder da Chama Laranja.

Na sequência, Cezar Black, Fazendeiro da semana, mandou Tonzão para a Roça, alegando ter tido discussões com o funkeiro.

Durante a votação dos peões, Kally recebeu sete votos. No entanto, devido ao Poder Laranja de Yuri, que multiplicava por dois os votos de qualquer peão, ela recebeu 14 indicações e foi o alvo da sede.

Após a cantora ocupar o segundo banquinho da Roça, o Poder Branco de WL entrou em ação: ao invés da puxada da Baia e do Resta Um, os peões participaram de uma dinâmica de “Restam Dois”, o que fez com que Nadja e Radamés completassem os banquinhos. Radamés foi vetado da Prova do Fazendeiro por WL, dono do poder.

O próximo eliminado da temporada será anunciado na quinta-feira, 30, às 22h45, na Record.

