A Fazenda 15: Kally Fonseca chora ao ser xingada de ‘filha da p*’ por Márcia Fu

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2023 - 2:00

As emoções continuam à flor da pele em A Fazenda 15. Nesta sexta-feira, 24, uma briga feia envolvendo Márcia Fu e Kally Fonseca movimentou a sede.

Tudo começou após a gravação da participação dos peões no programa “A Hora do Faro”. Na dinâmica “Última Chance”, que envolve a participação do eliminado da semana, os confinados prepararam terreno para o desentendimento que estava por vir.

Após o quadro, Kally se desculpou por uma brincadeira feita com Tonzão Chagas. Tudo ficou bem, até que Márcia resolveu alfinetar a rival, acusando-a de ter humilhado o funkeiro. Kally se defendeu, alegando já ter pedido desculpas, e a gritaria começou.

Em meio a trocas de acusações e ofensas, a ex-atleta xingou a rival de “filha da p*ta”. O fato desestabilizou Kally, que lembrou da mãe, vítima de câncer.

“Minha mãe não! Minha mãe morreu de câncer. Minha mãe, não, ninguém fala. Minha mãe não é p*ta, não”, declarou, aos prantos, enquanto era tirada da cozinha pelos aliados. Veja:

🚨AGORA: Márcia Fú chamou Kally de FDP e a peoa surtou! pic.twitter.com/ivo7oITJpv — Central Reality (@centralreality) November 24, 2023

Kally é levada da cozinha em prantos de choro após Márcia Fu chamar ela de filha da puta. #AFazenda pic.twitter.com/AraDpHjW79 — CHOQUEI (@choquei) November 24, 2023

Posteriormente, Márcia explicou que seu objetivo não era ofender a mãe de Kally, e disse ter pedido desculpas à colega de confinamento.

