A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski manda recado apaixonado a Lucas após desistência do peão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 2:23 Para compartilhar:

A Fazenda 15 continua cheia de emoções após desistência de Lucas Souza. Nesta quinta-feira, 23, Jaquelline Grohalski, namorada do ex-peão, derramou lágrimas ao enviar-lhe uma mensagem amorosa.

“Tudo o que a gente viveu aqui como homem e mulher, como sua namorada, foi além do jogo. Eu nunca vou esquecer disso e vou sempre te levar para a minha vida. Você não é uma pessoa fraca”, assegurou a ex-BBB, em vídeo filmado para a plataforma Kwai.

“Eu vi muitas pessoas te humilhando, te colocando em um lugar onde ninguém merece estar […] O que eu sinto por você e o que você sente por mim é de verdade, e a gente vai continuar aí fora. No momento em que eu sair daqui, eu sei que você vai estar me esperando no hotel, tal como a gente confiou e entregou um ao outro”, continuou ela.

E finalizou: “Quero te agradecer pela pessoa que você foi: amigo, verdadeiro. Pelos momentos em que eu fiquei sem paciência e por, principalmente, você ter mostrado seu carinho. Eu amo você do jeito que você é. Chato, sem bateria social. Eu te amo, e a gente vai ficar bem.”

Jaquelline fazendo um desabafo com a saída do Lucas.#AFazenda pic.twitter.com/0SPQ60gJeu — Nobertto🎯 (@iam_nobertto) November 23, 2023

O relacionamento de Jaque e Lucas começou de forma conturbada em outubro. Isso porque, apesar de ter se envolvido com a funkeira, o militar mantinha fotos de seu casamento com a ex-esposa, Jojo Todynho, na cabeceira da cama.

Ainda na quinta-feira, Lucas se pronunciou publicamente pela primeira vez após desistir do reality. “Tomei essa decisão por conta da minha saúde mental”, declarou ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias