A Fazenda 15: Jaque e Nadja protagonizam nova briga: ‘Aqui não é filho de pai assustado’

O fogo tomou conta do feno nesta sexta-feira, 1º. Jaquelline e Nadja protagonizaram nova briga em A Fazenda 15 (Record TV) que começou ainda na noite anterior. A ex-BBB se irritou com a rival por supostamente jogar piadas a Tonzão.

“Não é piada, Nadja, é porque ele é meu amigo. Se for falar alguma coisa, fala na minha cara, porque aqui não é filho de pai assustado, não!”, disparou Jaque.

Nadja não quis saber de papo e avisou à adversária que não estava a fim de conversar com ela: “Não fala comigo, não dirija a palavra a mim!”, rebateu.

Jaque insistiu em defender o amigo: “Aqui não é filho de pai assustado não, morô? Se quiser trocar umas ideias, você troca de mulher para mulher”, avisou ela, que ouviu Nadja xingá-la de “cobra cascavel”.

Jaque não se dá por satisfeita e permanece buscando o embate: “Venha falar na minha cara. Eu não mandei indireta, falei porque ele é meu amigo, que ele ficou 10 dias na baia e gosta de curtir uma piscina”.

“Não dirija a palavra a mim”, pediu Nadja mais uma vez. “Ai, meu amor, não se dirija você, minha filha. Está achando que aqui é filho de pai assustado? Desce para o play”, rebateu Jaque.

“Falsa, dissimulada, hipócrita, agressiva”, disse Nadja. “Falsa é você! Você é santinha, né? Não tem nenhum defeito Não tem nenhum defeito… todas as qualidades do mundo estão com você. Santinha do pau oco!”, devolveu Jaque.

Enquanto isso, os demais moradores da sede apenas assistiam de camarote. “Climinha de sexta…”, disse Lily, ao que Shay concordou: “Sextou.”

