A Fazenda 15: internautas pedem expulsão de Simioni após suposta agressão

Mais uma? Espectadores de A Fazenda 15 movimentaram o X/Twitter na madrugada deste sábado, 21, pedindo a expulsão de Kamila Simioni do reality.

Isso porque, durante a festa que começou na sexta-feira, 20, a peoa atingiu Radamés Martins com suas tranças. O ato parece ter pegado o atleta, que conversava com Lily Nobre, de surpresa. Veja:

Durante a madrugada, a tag “SIMIONI EXPULSA” se tornou a mais comentada da rede social, com quase 20 mil tuítes. Muitos internautas compararam a suposta agressão com o ato que levou à expulsão de Rachel Sheherazade na quinta-feira, 19.

“A Simoni quebrou uma regra e por isso aguardamos por uma expulsão. Se fosse a Rachel, já teria umas cinco pessoas dentro da festa para buscar ela, né, seus hipócritas?”, indignou-se um espectador do reality. “A partir do momento em que poderia ter machucado o olho do Radamés, a integridade dele foi colocada em risco”, apontou outro.

Internautas relembram outras polêmicas de Simioni

Essa não é a primeira vez que os fãs de A Fazenda 15 pedem a expulsão da empresária. Recentemente, ela também foi alvo de críticas após apalpar a região íntima de Shayan e, posteriormente, declarar que “sempre irá assediá-lo”. “Me denuncia se você é homem o suficiente”, desafiou.

Assista:

Simioni já fez assédi0 no Shay.

Já normalizou o assédi0.

E agora bateu na cara do Radamés.

E aí carelli? Vai fazer nada? Ou a expulsão na mesma hora só valeu pra Rachel? SIMIONI EXPULSA! #Afazenda pic.twitter.com/tMS5cGY6Ju — Miranda. (@Mirandacomenta_) October 21, 2023

