A Fazenda 15: Galisteu repreende peões após falas homofóbicas

Participantes de A Fazenda 15 foram alertados durante a edição desta quarta-feira, 4, acerca de falas passíveis de expulsão do reality. Isso porque, durante a madrugada, o peão Lucas Souza foi vítima de comentários homofóbicos após uma briga.

Relembre

Após a formação da roça na noite de terça-feira, 3, peões de diferentes grupos engataram uma grande briga;

Durante a discussão, o modelo Yuri Meirelles debochou dos trejeitos do ex de Jojo Todynho , além de chamá-lo de “chupa pa*” para os aliados;

debochou dos trejeitos do ex de , além de chamá-lo de “chupa pa*” para os aliados; A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e fez com que internautas pedissem a expulsão do peão;

Além disso, Cariúcha também se referiu a Lucas utilizando pronomes femininos: “Vou pegar essa safada da Lucas. Deixa ela comigo.” Veja aqui.

Os incidentes fizeram com que, antes da Prova do Fazendeiro, a apresentadora Adriane Galisteu chamasse a atenção dos confinados.

“Nós já deixamos claro que, se fosse necessário, alertaríamos vocês sobre temas como assédio, racismo e homofobia, certo? Chegou esse momento. E eu falo em nome da Record, da direção do programa e em meu próprio nome”, começou.

“Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão e a respeito dele com teor homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque estamos em rede nacional […] No mundo em que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia ou de qualquer outra LGBTfobia acabar de vez”, pontuou Galisteu.

E alertou: “Não existe, nem pode existir, espaço para esse tipo de comportamento […] Isso vale para qualquer tipo de discriminação: racismo, capacitismo, questões étnicas ou o que for. Esse tipo de atitude é crime, e a insistência nisso pode levar até à expulsão do programa. São assuntos sérios e que merecem ser tratados com todo cuidado.”

Confira o momento aqui.

Atualização

Após a Prova do Fazendeiro, Galisteu voltou a conversar com os participantes: "Estamos acompanhando algumas falas de vocês depois do alerta que eu dei no início do programa, e parece que alguns não entenderam muito bem. Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que eu falei tem a ver com as discussões que rolaram com o Lucas na noite anterior e os termos que foram usados ao se dirigirem a ele. Então, por favor, fiquem atentos, porque todos nós estamos atentos aqui."

