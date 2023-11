A Fazenda 15: ex-aliadas, Kally e Jaque trocam votos na formação da Roça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 2:14 Para compartilhar:

A reta final de A Fazenda 15 se aproxima cheia de emoções. Na noite desta terça-feira, 28, as polêmicas da formação da Roça ficaram por conta de Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski, que já foram aliadas no início do programa.

A briga começou com Jaque votando na cantora para ir à berlinda. “É uma pessoa que eu considero amiga da onça, duas caras. Traiu nosso grupo, joga contra a gente que está no Grupo Pôr do Sol […] Ela está do outro lado, e o grupo deles sempre me atacou diretamente. Esse voto é por mim, pelo Lucas e, principalmente, pela traição dela”, declarou a ex-BBB, defendendo Lucas Souza, que desistiu do reality na semana anterior.

Com a bola em campo, Kally retrucou: “O Lucas saiu por livre e espontânea vontade. Eu não o forcei a tocar o sino. Esse jogo é para os fortes, só os fortes estão aqui. A palavra ‘trair’, não considero, porque quando eu decidi sair do Grupo Pôr do Sol eu cheguei para eles e falei que iria sair.”

Após a justificativa, as peoas engataram uma briga calorosa com troca de acusações. Kally, por sua vez, retribuiu o voto: “Tremenda falsa é ela. Vivia ‘metendo o pau’ no Grupo dos Crias e hoje está colada, firme e forte […] Você falava que o jogo dos meninos era sujo, que eles tinham posicionamentos homofóbicos, falava mal de todos, dia e noite. Até semana retrasada […] Deixe de ser cínica e falsa.”

Ao fim da votação, Jaque escapou da berlinda, mas Kally foi a indicada da casa e disputa a Prova do Fazendeiro nesta quarta, 29.

