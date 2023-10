A Fazenda 15: Equipe de Rachel Sheherazade se pronuncia após expulsão da jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 13:44 Para compartilhar:

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim para a jornalista Rachel Sheherazade nesta quinta-feira, 19, após a peoa ser expulsa da edição. Nas redes sociais, a equipe de Rachel se pronunciou sobre a decisão da emissora.

“Infelizmente o game para nossa peoa acabou de uma forma triste e desonesta da parte de uma participante. Vamos demonstrar todo nosso amor para a nossa campeã. ESTAMOS COM VOCÊ RACHEL Obs: Não usem a hastag do programa”, diz o texto.

Infelizmente o game para nossa peoa acabou de uma forma triste e desonesta da parte de uma participante. Vamos demonstrar todo nosso amor para a nossa campeã. ESTAMOS COM VOCÊ RACHEL Obs: Não usem a hastag do programa#TeamRachel | #RadioSherazade pic.twitter.com/WvC61ByT2Y — Rádio Sheherazade 🧚🏻‍♀️ (@RadioSherazade) October 19, 2023

Entenda o caso

A 15ª edição do famoso reality show ‘A Fazenda‘, da Record TV, contou com um episódio polêmico nesta quinta-feira, 19. A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa da atração.

Antes da expulsão de Sheherazade, a direção do programa já tinha cancelado a quarta Roça, e o motivo foi devido a ex-âncora do SBT ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje”, disse o aviso da Record para os peões.

Em uma conversa com seus aliados, Rachel Sheherazade destacou que colocou sua mão no rosto de Jenny. Depois disso, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou mais para a sede.

