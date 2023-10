A Fazenda 15: entenda a sequência de eventos que levou à expulsão de Rachel Sheherazade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 2:09 Para compartilhar:

Principal cotada para vencer A Fazenda 15, Rachel Sheherazade foi expulsa do reality nesta quinta-feira, 19. A expulsão ocorreu após a jornalista tocar no rosto de Jenny Miranda durante uma briga com a Fazendeira.

Em nota oficial, a equipe de Sheherazade classificou o acontecimento como “triste e desonesto”. Durante a edição da noite, a Record mostrou a sequência de eventos da manhã que culminaram na medida drástica contra a jornalista, fatos recapitulados pela IstoÉ Gente. Confira:

Entenda a sequência de eventos que levou à expulsão de Rachel Sheherazade em ‘A Fazenda 15’

Jenny, que venceu a Prova do Fazendeiro de quarta-feira, 18, iniciou a quinta-feira delegando tarefas aos peões, especialmente os rivais. Ela selecionou Alicia X e Cezar Black para o trabalhoso trato das vacas, Kally Fonseca, para as mini cabras, Lucas Souza, para o lixo, e Rachel para as ovelhas.

A jornalista, no entanto, não gostou da atividade recebida, já que já havia cuidado do lixo durante a semana e ficou “cheia de manchas roxas” após carregar peso. “Acordar cedo, que agora é fazendeira e tem que trabalhar”, alfinetou ela, na sequência.

Irritada pelo comportamento da peoa, Jenny chamou-a de “folgada” e “patricinha”, acrescentando que ela deveria dormir no sofá.

“Quem vai me fazer dormir na sala? Você? Eu durmo com você, na sua cama. Bora ver”, provocou Rachel, novamente.

A briga das peoas acarretou em confusão generalizada na sede, após os aliados de ambas também se envolverem. Com a recusa de Rachel em realizar as tarefas, todos os peões foram punidos com 48 horas sem gás.

Após a punição, Rachel cedeu e se dirigiu à oficina para realizar o trato das ovelhas. Jenny, entretanto, seguiu a peoa e retomou a discussão. Nesse momento, as duas se alteraram e elevaram o tom de voz, o que fez com que a jornalista afastasse o rosto da Fazendeira com a mão. Ela foi chamada pela produção e expulsa minutos depois, o que causou comoção e mais brigas entre os confinados.

