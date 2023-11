A Fazenda 15: edição exibe momento em que Lucas Souza desiste do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 3:40 Para compartilhar:

A Fazenda 15 segue cheia de emoções. Na noite desta quarta-feira, 22, a edição ao vivo mostrou o momento em que Lucas Souza anunciou sua desistência do reality. O fato aconteceu durante a tarde do mesmo dia.

Após uma ação com um patrocinador, o agora ex-peão voltou para a sede, trocou de roupa e se dirigiu à área dos animais. Lá, ele conversou com uma câmera.

“Passando aqui com dor no coração, mas, por certo momento, com um sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo d’A Fazenda, eu quero desistir. Esse jogo chegou a um ponto em que, para mim, não está sendo saudável, não está sendo bom. Eu não quero me desestabilizar como estou me desestabilizando”, começou o influenciador.

E justificou: “Preciso pensar na minha saúde mental, e estou cansado de tudo isso que vem acontecendo, dessas mentiras que vêm sendo levantadas e tudo que vêm sendo levantado contra mim. Estou desistindo. Estou saindo realizado, foi uma experiência maravilhosa, e estou muito grato por tudo. Obrigado, Brasil, por ter me permitido voltar de três Roças.”

Lucas vinha passando por um momento difícil em meio a brigas com Cezar Black. Na noite de terça-feira, 21, ele teve de ser contido por seguranças do reality durante uma discussão com o enfermeiro.

Assista:

Vamos acompanhar o momento em que Lucas desiste do jogo 😬 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/oXWLur6EQe — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023

