A Fazenda 15: Darlan é eliminado com 4,43% dos votos para ficar

O jogo começou para valer em A Fazenda 15. Na noite desta quinta-feira, 5, foi anunciado o resultado da segunda Roça da edição, e Darlan Cunha, o Laranjinha, foi o eliminado. Dividindo a berlinda com Sander Mecca e Tonzão Chagas, o ator recebeu apenas 4,43% dos votos para ficar.

O percentual de preferência de Darlan foi ainda menor do que o de Nathália Valente, primeira eliminada da edição, que saiu com 5,77% dos votos. Essa é a segunda eliminação consecutiva do “Grupo dos Crias”, maior grupo da casa até o momento.

Confira o momento em que o ator é eliminado:

