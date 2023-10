A Fazenda 15: confira Poder da Chama que promete agitar a próxima Roça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/10/2023 - 3:55 Para compartilhar:

O público terá a chance de surpreender os peões de A Fazenda 15 durante a formação da Roça da terça-feira, 31. No site do reality, foram reveladas as opções para o próximo Poder da Chama Laranja, que é decidido por voto popular e pode mudar todo o rumo do jogo. São elas:

A: Escolha uma pessoa da Baia. Ela poderá ser votada durante a votação da sede;

B: Ao final da votação, você deve anular os votos de quatro peões. Eles deverão votar outra vez em peões diferentes, exceto você.

A Prova do Lampião, que decide quem fatura os Poderes da Chama Laranja e Branca, acontece na próxima segunda-feira, 30. No momento da formação da Roça, o vencedor da prova deve escolher um peão para presentear com um dos poderes, sem saber quais são eles.

Espectadores podem votar pelo aplicativo do patrocinador Kwai.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias