A Fazenda 15: confira o cronograma da reta final do reality

A final de A Fazenda 15 se aproxima, mas as emoções ainda estão longe de acabar. Nesta segunda-feira, 11, a Record anunciou a programação da reta final do reality, que promete muita agitação entre os peões.

Com 10 participantes restantes, o jogo ainda terá eliminação dupla, festança e final quase no natal, no dia 21 de dezembro. Confira o cronograma completo:

Terça-feira, 12: formação de Roça com cinco participantes. Dois serão vetados da Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira, 13: última Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira, 14: eliminação de dois roceiros;

Sexta-feira, 15: Prova Especial com os oito peões restantes. A dinâmica terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em quatro duelos definidos por sorteio. Quatro perdedores irão para a Roça e, quem ganhar, poderá escolher receber R$ 30 mil. Quem ficar com o dinheiro irá para a berlinda no lugar do perdedor adversário no último duelo. Na sequência, todos votam para definir o quinto roceiro;

Sábado, 16: dois dos cinco roceiros serão eliminados;

Domingo, 17: repercussão da eliminação;

Segunda-feira, 18: dinâmica do apontamento valendo prêmios. Abertura de Roça especial com os seis participantes restantes;

Terça-feira, 19: eliminação dos dois peões menos votados e definição dos quatro finalistas;

Quarta-feira, 20: última festa da temporada e abertura da última votação;

Quinta-feira, 21: final da temporada com a participação de todos os peões da temporada e coroação do vencedor da temporada.

