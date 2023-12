A Fazenda 15: Cezar Black e Radamés se despedem do jogo em eliminação dupla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 3:40 Para compartilhar:

O jogo acabou para Cezar Black e Radamés Martins em A Fazenda 15. O enfermeiro e o ex-atleta foram eliminados na noite desta quinta-feira, 14, após terem dividido a berlinda com WL e Tonzão Chagas.

Enquanto Black recebeu 14,87% dos votos para ficar, Radamés teve apenas 9,63% de preferência. Essa foi a penúltima eliminação da temporada.

Confira a eliminação dos ex-peões:

Radamés é o primeiro eliminado desta Roça #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/UIYqRey5jx — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2023

Tonzão também foi salvo pelo público 🤠 Cezar Black foi eliminado #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/fMT2A7OxE5 — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2023

Nesta sexta-feira, 15, os oito peões restantes no reality participarão de uma Prova Especial. A dinâmica terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em quatro duelos definidos por sorteio.

Quatro perdedores irão para a Roça e, quem ganhar, poderá escolher receber R$ 30 mil. Quem ficar com o dinheiro irá para a berlinda no lugar do perdedor adversário no último duelo. Na sequência, todos votam para definir o quinto roceiro.

No sábado, 16, dois dos cinco roceiros se despedem do reality na última eliminação da temporada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias