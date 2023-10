A Fazenda 15: Cariúcha, Márcia, Yuri e Shayan estão na Roça; confira como foi a formação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 0:52 Compartilhe

Está formada a terceira Roça de A Fazenda 15, com quatro peões até o momento. Enfrentam a berlinda Cariúcha, Márcia Fu, Yuri Meirelles e Shayan Haghbin. O último, no entanto, é o primeiro confirmado na Roça, já que os outros três ainda podem se salvar pela Prova do Fazendeiro disputada nesta quarta-feira, 11.

Como foi a formação da Roça?

A votação começou com o resultado da Prova de Fogo, vencida por Lucas Souza. O peão escolheu o Poder da Chama Branca para si, o que rendeu a imunidade a ele e a um aliado. Rachel Sheherazade foi a escolhida e, além da imunidade, foi presenteada com o Poder da Chama Laranja.

Na sequência, houve a indicação de Cariúcha pela Fazendeira Jaquelline Grohalski para a berlinda. Como justificativa de voto, ela alegou que não concorda com o jogo da peoa, além de ter recebido um voto dela na semana anterior.

Durante a votação dos peões, Márcia Fu recebeu oito votos e foi a indicada da casa. Ela puxou Shayan para disputar a eliminação.

Por último, os participantes se surpreenderam quando, devido ao Poder Laranja, o Resta Um foi cancelado. Com seu poder, Rachel escolheu Yuri Meirelles e Kamila Simioni para participarem de uma nova votação, e Yuri foi o eleito para ocupar o último banco da Roça.

O segundo eliminado da temporada será anunciado na quinta-feira, 12, às 22h45, na Record.

