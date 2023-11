A Fazenda 15: ‘Asquerosa’, diz Lucas sobre Kally

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 5:37 Para compartilhar:

Lucas Souza pode ter saído de A Fazenda 15, mas isso não o impediu de soltar o verbo sobre os peões do reality. Durante a “Live A Fazenda” após sua desistência, o ex de Jojo Todynho disse o que pensa sobre a ex-aliada Kally Fonseca.

Após ver gravações da cantora insinuando que ele seria um personagem, Lucas disparou: “Ela falava: ‘amigo, eu te amo’. Essa Kally [apontando para a gravação] é asquerosa, é nojenta […] Ela era uma pessoa na minha frente e por trás falava esses absurdos.”

Na sequência, ele revelou que, fora do reality, prefere ter menos contato com a cantora do que com Cezar Black, com quem brigou fervorosamente em seus últimos dias.

“Eu fiquei chateado. Nossa, que maldosa, que ruim e que cega. Ela se perdeu dentro do jogo de um jeito, que ela era uma pessoa boa no começo e se transformou ‘nisso aí'”, detonou, acrescentando que acredita que a peoa esteja “obcecada” por Black.

Assista a entrevista completa:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias