A Fazenda 15: André, Kally, Nadja e Jenny estão na Roça; confira como foi a formação

Está formada a próxima Roça de A Fazenda 15, com quatro peões até o momento. Enfrentam a berlinda Kally Fonseca, Nadja Pessoa, Jenny Miranda e André Gonçalves. O último, no entanto, é o primeiro confirmado na Roça, já que as outras três ainda podem se salvar pela Prova do Fazendeiro disputada nesta quarta-feira, 18.

Como foi a formação da Roça?

A votação começou com o resultado da Prova de Fogo, vencida por Radamés Martins. O peão escolheu o Poder da Chama Laranja para si e presenteou Henrique Martins com o Poder da Chama Branca. Com o benefício, Henrique poderia limitar a indicação do Fazendeiro Yuri Meirelles a dois peões de sua escolha — Kally ou Nadja.

Por questões de estratégia, o modelo escolheu Kally para a berlinda.

Durante a votação dos peões, Cezar Black recebeu 11 votos e foi o indicado da casa. Na puxada da baia, ele escolheu Jenny para disputar a eliminação. Nadja ocupou o quarto banquinho graças à dinâmica do Resta Um.

Na sequência, os participantes se surpreenderam quando, devido ao Poder da Chama Laranja, Radamés pode trocar um dos roceiros, exceto Kally. Ele salvou Cezar e mandou André Gonçalves para a eliminação. Por último, o ex-global foi impedido de participar da Prova do Fazendeiro desta quarta, 18, por Nadja. O próximo eliminado da temporada será anunciado na quinta-feira, 19, às 22h45, na Record.

