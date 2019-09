A Fazenda 11: Phellipe beija Hari à força em discussão e internautas pedem que ele seja expulso

São Paulo – Após ser acusado de assédio ao fazer comentários de cunho sexual para Hariany Almeida, Phellipe Haagensen foi alvo de mais uma polêmica, nesta madrugada, em A Fazenda 11. O peão beijou a loira à força durante uma discussão entre os dois e o ex-BBB Diego Grossi. A atitude fez com que internautas cobrassem nas redes sociais que ele fosse expulso do programa.

A confusão começou quando o participante passou por Hari e Diego na cozinha. Os dois começaram a criticar as atitudes de Phellipe com a participante Bifão. O peão bateu boca com Hari e beijou a participante sem o consentimento dela. Ao final, a peoa ameaçou denunciar Phellipe.

“Eu te denuncio, seu otário”, disse no final da discussão.

Diego Grossi também ameaçou o participante. “Vai pagar por isso”.