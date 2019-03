A estreante

Apesar da Vai-Vai ter sido rebaixada para o grupo de acesso, a atriz Erika Januza teve uma estreia vencedora no Sambódromo do Anhembi. Seu nome estava entre os assuntos mais comentados do Twitter mundial. “Mentira! Quem te contou isso?”, perguntou à ISTOÉ, espantada. Erika foi ovacionada enquanto se encaminhava para uma área reservada do camarote com sua caracterização de Iemanjá. O visual do seu cabelo também era novo: além do aplique, ela passou a madrugada fazendo dreads. “Está pesado e dolorido.”

A veterana

Rainha das rainhas, Viviane Araujo está realizada. Depois de 12 anos na Mancha Verde, finalmente viu a agremiação ser campeã do Carnaval paulistano. Aos 43 anos, Viviane esbanjou o corpão na avenida com uma roupa que expunha principalmente o bumbum. E era nesse detalhe que o público se esmerava em “puxar” um zoom de qualidade com o celular. A arquibancada aplaudia e gritava “rainha das rainhas!” a cada samba no pé de Viviane. “Que bunda maravilhosa”, disse uma mulher – enquanto o marido tentava tirar uma foto do derrière da musa sem tremer.

Rita Maravilha

A cantora Maria Rita subiu ao palco duas vezes para fazer shows em um camarote do Anhembi no sábado. Reservada, a cantora passou a noite dizendo que não atenderia a imprensa. Estava cansada, há mais de 24 horas sem dormir viajando entre Rio e São Paulo. Por volta das cinco horas da manhã, chamou a reportagem para uma entrevista:

O que significa o Carnaval para você? Carnaval é utopia. É o homem vestido de mulher e a mulher vestida de qualquer coisa. Vai me dizer que você não queria sair assim todo dia cheio de brilho e cor? É nossa identidade cultural. Quando fui morar fora do Brasil, entendi o nosso Carnaval de forma saudosa. Eu ouvia samba para matar a saudade da minha família, do meu dia a dia aqui.

De onde tira essa energia para estar em todos os lugares?

Se tivesse que fazer isso em algum outro momento do ano talvez eu não conseguisse. Talvez eu ficasse mau humorada ou com fome. Mas ficar sem Carnaval me deixa triste e chorosa.

Tanta correria faz você se sentir a Mulher-Maravilha?

Acho que sou. Sou aquela mulher que trabalha, cuida da filha, curte quando pode. Sou como toda mulher maravilha brasileira.

No ataque

“Beijo por beijo, não conta. Se estiver fazendo uma fila como a gente fez, não é affair”, disse Anitta em um vídeo, confirmando que beijou mais de uma boca na Sapucaí. A cantora e Neymar dançaram agarrados antes de irem para uma sala restrita atrás do palco do camarote. Apesar da estratégia para deixar o jogador e sua ex-namorada, Bruna Marquezine separados, a atriz viu pelas redes sociais que ele estava no recinto. “Ela ficou meio deprimida, estava sem aquele brilho, a luz natural que ela tem”, diz uma amiga. Quando Bruna subiu ao palco para dançar ao lado da cantora Ludmilla, foi vaiada por parte da ala VIP, sabe-se lá o porquê. Neymar, que assistiu a tudo, ficou com medo e, também convocado por Ludmilla, enviou o surfista Gabriel Medina em seu lugar. O atacante saiu carregado do camarote. Medina continuou a festa na casa de Anitta. Bruna deletou suas redes sociais.

Econômica

A atriz Carol Macedo chegou de mansinho para ver os desfiles em São Paulo, mas não passou despercebida dos olhos fashionistas. Causou reboliço com sua saia de cintura alta vermelha de cordões e paetês, que ela mesmo fez. “Bati perna na Rua 25 de março procurando tudo, não gastei mais de 70 reais.”

Zeca Pagodinho

vai gravar o vigésimo quinto CD de sua carreira com uma novidade: pela primeira vez cantará com o músico Moacyr Luz. O sambista surpreendeu os fãs com a escolha da vestimenta prosaica para a primeira noite de shows em um camarote no Anhembi: camisa branca, bermuda e chinelo de dedo. “Parece que ele está na praia”, disse um dos convidados.