À espera do segundo filho, Viih Tube relata ‘descolamento do saco’ após festa de Lua: ‘Repouso de 15 dias’

Após anunciar que está à espera de seu segundo filho, nesta segunda-feira, 29, Viih Tube decidiu falar com seus seguidores no Instagram para conhecer as dúvidas dos fãs, através da caixinha de perguntas. A influenciadora contou que teve “um descolamento do saco” após a festa de primeiro aniversário de sua primogênita, Lua Di Felice, que aconteceu entre os dias 12 e 14 deste mês.

“Fiz um exame antes da festa, estava tudo ok, e fiz um exame logo no dia seguinte, pós festa, na segunda-feira (15). Eu tive um descolamento. Não é um descolamento de placenta, porque como eu completei 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta. Vou explicar [o que aconteceu] como eu entendi, tá?”, começou a ex-BBB, que detalhou o que ouviu de seu médico.

“Ainda era um saquinho, estava colando na parede do útero e não colou 100%. Ele [o médico] me explicou que é como se fosse um adesivo com bolha embaixo. O que causa isso é correria, é estresse, é pressão, enfim, a festa da Lua foi super correria. Festa estressa, sim, dá canseira, sim, e eu acabei tendo esse descolamento e, por isso, desmarquei vários trabalhos”, relembrou ela.

Viih contou, ainda, as orientações que recebeu do médico e que precisou ficar 15 dias de repouso.

“Se não colasse direitinho agora no início, eu poderia ficar com isso a gravidez inteira e não era o que eu queria”, explicou.

“Entrei com os remédios que os médicos pediram, fiz esse repouso de 15 dias, segui mesmo à risca, por isso que eu fiquei até sumida. E aí colou, graças a Deus, ficou tudo maravilhoso”, garantiu.

Para a influenciadora, o descolamento pode ter sido um sinal de alerta: “Na gravidez da Lua, eu trabalhei demais do começo ao fim. Não cuidei muito do meu corpo, da minha mente, dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Estou cansada e dá para deixar para amanhã? Então vou deixar para amanhã. Estou começando a ter esse equilíbrio, depois que eu passei por esse minissustinho”, finalizou a ex-BBB.