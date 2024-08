À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda relembra tentativas de engravidar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 19:47 Para compartilhar:

A influenciadora Graciele Lacerda, 43 anos, compartilhou sua experiência para conseguir engravidar do seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, após várias tentativas frustradas ao longo de muitos anos de relacionamento com o cantor. Ela aproveitou esta quinta-feira, 15, quando é celebrado o Dia da Gestante, para revelar que que chegou a questionar a Deus se merecia engravidar.

A jornalista lembrou que, antes de conseguir engravidar, sofreu sete tentativas frustradas de fertilização in vitro.

+Nora de Zezé Di Camargo alfineta Graciele Lacerda: ‘Como você entrou mesmo na família?’

+Zezé Di Camargo fala sobre expectativa pelo nascimento de filho com Graciele Lacerda

“Tinha momentos, quando não dava certo, que eu amolecia, eu ficava mal, duvidava… Ficava muito mal e chegava a questionar a Deus, ‘Será que eu mereço?’. A gente escuta tanta coisa que chega a duvidar da nossa capacidade e a duvidar se eu realmente merecia viver esse momento ou não. Cheguei a questionar muito, mas sempre renovava a minha fé e tentava deixar nas mãos de Deus”, relembrou ela em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Ainda em seu desabafo, a jornalista incentivou outras mulheres que enfrentam a mesma dificuldade, a não desistir. Ela confessou que todo o processo pelo qual passou foi muito dolorido.

“Quero dizer para você que está aí tentando engravidar e passando por esse processo, que é muito dolorido… Só quem passa, sabe. É frustrante e a gente passa por milhões de sentimentos. Não desista jamais de tentar realizar o seu sonho e se apegue a Deus. Acredite que Deus sabe a hora certa e o que tem que ser feito. Depois a gente entende porque não deu certo. Que vocês possam viver esse momento lindo que eu estou vivendo”, desejou a companheira do sertanejo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)