À espera do Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ fatura mais 2 prêmios

SÃO PAULO, 9 FEV (ANSA) – O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, conquistou mais dois prêmios internacionais neste fim de semana.

Com três indicações ao Oscar, a cinebiografia da ativista Eunice Paiva faturou o troféu de melhor filme ibero-americano no Goya, principal premiação do cinema espanhol, e o prêmio do público no Festival Internacional de Roterdã, na Holanda, ampliando a lista de honrarias conquistadas por uma das produções brasileiras mais bem-sucedidas da história.

No Goya, “Ainda Estou Aqui” concorria contra o uruguaio “Agarra-me Forte”, o argentino “El Jockey”, o chileno “No lugar da outra” e o costa-riquenho “Memorias de un Cuerpo que Arde”. É a primeira vez que um filme do Brasil é premiado no “Oscar espanhol”.

O longa já faturou diversos prêmios, incluindo melhor roteiro no último Festival de Veneza, enquanto Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático por seu papel de Eunice Paiva.

A brasileira ainda concorre ao Oscar de melhor atriz, e “Ainda Estou Aqui” disputa as estatuetas de melhor filme e melhor filme internacional. A cerimônia de premiação está marcada para 2 de março.

A obra conta a história de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pela ditadura militar.

“Ainda Estou Aqui” é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens. (ANSA).