À espera do BCE, bolsas europeias recuam com possível realização de lucros

As bolsas europeias operam em baixa desde a abertura dos negócios desta quinta-feira, sujeitas a realização de lucros depois de acumularem ganhos nos três pregões anteriores. Nos últimos dias, um ambiente de otimismo com a reabertura econômica após o choque do coronavírus favoreceu a busca por ativos considerados mais arriscados, como ações. Hoje, investidores se mostram mais cautelosos, à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O anúncio do BCE será às 8h45 e há expectativas de que a instituição amplie o volume do chamado Programa de Compras de Emergência na Pandemia (PEPP, na sigla em inglês), atualmente fixado em 750 bilhões de euros. A presidente do BCE, Christine Lagarde, comenta a decisão de hoje em coletiva de imprensa a partir das 9h30. Os horários são de Brasília.

Na agenda de indicadores da Europa, destaque para as vendas no varejo da zona do euro, que sofreram queda recorde de 11,7% em abril ante março em meio aos efeitos da covid-19, mas analistas previam tombo ainda mais violento, de 19%.

Além do BCE, participantes dos mercados europeus devem monitorar ainda dados dos EUA sobre pedidos de auxílio-desemprego e comércio exterior. Ontem, pesquisa da ADP sobre o mercado de trabalho americano surpreendeu, ao mostrar corte de empregos muito menor do que se previa no setor privado.

Também continuam no radar a onda de manifestações antirracistas nos EUA, que teve início há mais de uma semana após a morte de um homem negro desarmado durante operação policial em Minneapolis (Minnesota), e persistentes tensões entre EUA e China, após o governo americano decidir barrar voos comerciais chineses a partir do dia 16.

Às 7h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Frankfurt recuava 0,65% e a de Paris se desvalorizava 0,56%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,91%, 0,95% e 0,74%, respectivamente. Em dia de valorização do dólar, o euro recuava a US$ 1,1204, de US$ 1,1255 no fim da tarde de ontem, e a libra caía a US$ 1,2540, de US$ 1,2594 ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.