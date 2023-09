À espera do 6º filho, Leticia Cazarré comenta possibilidade de bebê nascer cardiopata

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 15:20 Compartilhe

O casal Juliano e Leticia Cazarré anunciou, recentemente, que está à espera do sexto filho. Os dois se dividem nos cuidados com as crianças e, em especial com a mais nova, Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara no coração, no ano passado, e já enfrentou vários procedimentos médicos.

Nesta segunda-feira (18), a bióloga de 39 anos comentou a possibilidade de o bebê que ela está esperando nascer com uma cardiopatia.

Ela foi questionada pelos seguidores ao abrir sua caixinha de perguntas no Instagram.

“Você reza para o próximo bebê vir saudável ou está aberta a aceitar o destino de Deus?”, perguntou um seguidor.

“Rezo para vir saudável e, no segundo seguinte, digo: ‘Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a Sua'”, explicou ela, que é católica.

“Tem medo do novo bebê nascer também com cardiopatia”, quis saber um outro internauta.

Leticia, então, relatou que conheceu na UTI de São Paulo uma família que teve dois ou três filhos cardiopatas.

“Eu sempre digo que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim. Mas, isso não deveria ser motivo para as pessoas não terem mais filhos”, refletiu ela.

