À espera de Thiago Wild, Brasil treina na Austrália para confronto da Copa Davis

Embalado pelo título conquistado por Thiago Wild no ATP 250 de Santiago, no Chile, no último domingo, o time brasileiro convocado para a Copa Davis já está na Austrália para o confronto, nesta sexta-feira e sábado, na cidade de Adelaide, que pode levar o País para a fase final da competição, prevista para o mês de novembro, em Madri, na Espanha.

A equipe chamada pelo capitão Jaime Oncins conta com Thiago Wild, que chegará à Austrália nesta terça-feira. Thiago Monteiro, que se juntou ao grupo nesta segunda, João Menezes, Felipe Meligeni e Marcelo Demoliner já treinaram em Adelaide. Além deles, estçao com o time, como convidados, os jovens Mateus Alves e Pedro Boscardin.

“A estrutura aqui é muito boa, a quadra está boa. Não é tão rápida como a gente imaginava. Teremos esse tempo para treinar e nos adaptarmos, mas, pelo que deu para ver, todos gostaram. Já está todo mundo aqui e ainda vai chegar o Thiago Wild. Sem dúvida alguma, essa vitória de um título de ATP, ainda mais jogando bem como ele jogou, traz mais confiança ainda para o nosso time”, destacou Jaime Oncins.

A Austrália, capitaneada pelo ex-jogador Lleyton Hewitt, perdeu de última hora dois de seus principais tenistas por conta de lesões: Nick Kyrgios e Alex de Minaur. Mas ainda tem um time formado por John Millman, Jordan Thompson, James Duckworth e Alex Bolt para as simples e o duplista John Peers.

O confronto entre Austrália e Brasil será realizado em melhor de cinco duelos, sendo que o vencedor de três deles estará classificado para a fase final. Os dois primeiros jogos de simples serão realizados a partir das 23h30 de quinta-feira (de Brasília) e os demais, começando por duplas, às 22h30 de sexta.