À espera de Messi, Inter Miami sofre sua sexta derrota seguida na MLS

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 11:16 Compartilhe

O Inter Miami, time que contratou o craque Lionel Messi, segue na lanterna da liga norte-americana de futebol (MLS) e sofreu neste sábado a sexta derrota consecutiva ao perder por 3 a 1 para o New England Revolution.

Com toda a MLS à espera do tão esperado desembarque de Messi, o seu compatriota argentino Lucas Zelarayán foi o grande destaque da 18ª rodada com um gol espetacular em que chutou a bola do seu campo dando ao Columbus Crew uma vitória por 2 a 1 sobre o Chicago Fire.

Outros jogadores latino-americanos de destaque que marcaram foram o peruano Raúl Ruidíaz (Seattle), o mexicano Alan Pulido (Kansas City), o colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Crew) e o uruguaio Facundo Torres (Orlando).

A rodada começou com mais uma derrota para o Inter Miami, franquia que tem David Beckham como co-proprietário, que se mantém na última posição da Conferência Leste, com apenas 15 pontos em 17 jogos.

Entre os 36 mil espectadores que compareceram para assistir à partida no Gillette Stadium, crianças e adultos já podiam ser vistos vestindo a camisa de Messi da seleção argentina, com a qual o atacante está concentrado na China para uma excursão asiática de dois amistosos.

A derrota do Inter começou a tomar forma quando o lateral-direito DeAndre Yedlin cometeu um pênalti aos 27 minutos, convertido pelo espanhol Carles Gil.

O americano Matt Polster aumentou aos 34 minutos, superando os zagueiros do Miami e desviando de cabeça uma cobrança de escanteio.

O Revolution, quarto colocado na Conferência Leste (com 30 pontos), fez 3 a 0 aos 51 minutos, quando o atacante Bobby Wood dominou uma bola longa na área, se livrou facilmente do zagueiro Christopher McVey e superou o goleiro do Miami.

O técnico argentino da Inter, Javier Morales, que substituiu o demitido Phil Neville no início do mês, mexeu no banco e colocou em campo os atacantes Rodolfo Pizarro e Leonardo Campana.

As entradas do mexicano e do equatoriano deram fôlego ao ataque do Miami e, após várias tentativas de longa distância, o Inter conseguiu diminuir a diferença com um gol de pênalti do atacante venezuelano Josef Martínez aos 84 minutos.

O Inter, que havia chegado às semifinais da US Open Cup durante a semana, ainda tem vários jogos pela frente antes de poder contar com Messi, que na quarta-feira causou um terremoto no mundo do futebol ao anunciar sua transferência para Miami após encerrar sua passagem pelo Paris Saint Germain.

— Resultados da 18ª rodada da MLS:

– Sábado

Atlanta United – DC United 3-1

Charlotte – Seattle Sounders 3-3

CF Montreal – Minnesota United 4-0

New England Revolution – Inter Miami 3-1





Toronto FC – Nashville SC 1-1

Orlando City – Colorado Rapids 2-0

Chicago Fire – Columbus Crew 1-2

Houston Dynamo – Los Angeles FC 4-0

Sporting Kansas City – Austin FC 4-1

Real Salt Lake – New York City 0-0

San Jose Earthquakes – Philadelphia Union 2-1

Vancouver Whitecaps – FC Cincinnati 1-1

– Domingo

St Louis City – LA Galaxy

Portland Timbers – FC Dallas

gbv/cl/aam





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias