À espera de gêmeos, Bárbara Evans revela quanto engordou em quatro meses de gestação

A modelo Bárbara Evans, 32 anos, entrou no quarto mês de sua segunda gestação. À espera dos gêmeos Antônio e Álvaro, ela usou as redes sociais, nesta segunda-feira (26), para revelar quantos quilos ganhou até agora.

Os meninos são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Os dois também são pais da pequena Ayala, de um ano e dois meses.

“A galera adora saber peso. Me pesei hoje. Entrei no quarto mês agora e engordei dois quilos. Engravidei com 56 kg e agora estou com 58 kg. Neste meio tempo, perdi um quilo. Na balança da médica sempre aumenta um quilo, mas tenho meu controle aqui em casa”, explicou ela através dos Stories do Instagram.

Na semana passada, a influenciadora foi questionada sobre alterações no shape devido à gravidez.

“Com o corpo? Não! Estou preocupada com a minha saúde e a dos bebês”, disse a filha de Monique Evans.

