À espera de gêmeos, Bárbara Evans diz quantos quilos ganhou em três meses de gestação

A modelo Bárbara Evans, 32 anos, tem compartilhado com os fãs a evolução de sua segunda gestação, que agora está entrando no terceiro mês. À espera dos gêmeos, ela contou quantos quilos já ganhou nesse período e revelou as diferenças com a primeira gravidez.

Nesta sexta-feira (16), ela interagiu com as seguidoras no Instagram e respondeu a algumas curiosidades dessa fase.

Uma das dúvidas enviadas pela sua caixinha de perguntas foi sobre o ganho de peso. A filha de Monique Evans surpreendeu ao revelar que engordou apenas um quilo nesse período.

“Quando engravidei, estava com 56 kg. Hoje, estou com 57 kg. Sexta que vem eu completo os três meses, e inicio o quarto mês. Hoje, 11 semanas. Ainda não sinto, não rs. Da Ayla fui sentir só com 20 semanas”, disse ela sobre sentir os bebês se movimentando na barriga.

Os meninos, que vão se chamar Álvaro e Antônio, são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Os dois também são pais da pequena Ayala, de um ano e dois meses.

Confira a publicação de Bárbara Evans no Instagram:

