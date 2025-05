À espera de Diniz, Vasco leva virada do Vitória e entra na zona de rebaixamento

À espera do técnico Fernando Diniz, o Vasco aumentou seu jejum sem vitórias na temporada e ainda entrou na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time carioca foi para o intervalo com a vantagem com gol de Vegetti, mas voltou para a segunda etapa desatento e viu o Vitória virar a partida, por 2 a 1, com dois gols do estreante Renato Kayzer, neste sábado, no Barradão, pela oitava rodada.

Trata-se do oitavo jogo do Vasco sem vencer no ano, somando o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Anunciado na última sexta-feira, o técnico Fernando Diniz deve estar à frente da equipe no próximo jogo. Com a derrota, o time entrou na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, com sete pontos. Já o Vitória, que saiu da zona de descenso, subiu para o 13º lugar, com nove pontos.

O duelo começou cadenciado, com as duas equipes pressionadas e com medo de errar. Usando o fator casa, o Vitória tinha uma leve superioridade na posse de bola e ocupava mais o campo de ataque, criando boas chances. Wellington Rato e Janderson tiveram seus chutes bloqueados na área, enquanto Jamerson parou em Léo Jardim. A primavera chegada vascaína foi com Rayan, obrigando boa defesa de Lucas Arcanjo.

O domínio do time baiano durou até aos 32 minutos, quando Matheuzinho foi expulso após acertar uma cotovelada em Paulinho. O lance condicionou a reta final do primeiro tempo, com o Vasco ganhando terreno.

E não deu outra, aos 41, Piton cruzou e Vegetti usando sua principal característica, cabeceou para a abrir o placar e deixar o time carioca em vantagem.

O Vasco voltou desligado para a etapa complementar e viu o Vitória empatar a partida com 14 minutos. Após falta cobrada na área, Renato Kayzer, com três minutos em campo, aproveitou o rebote para deixar tudo igual. Se desdobrando em campo e empolgado pelo gol, o time da casa seguiu superior em campo, ditando o ritmo e assustando na bola parada.

Desorganizado, o Vasco não conseguia fazer valer a superioridade numérica e mal incomodava o goleiro Lucas Arcanjo. Quando conseguiu um espaço, Hugo Moura, livre de marcação, cabeceou nas mãos do goleiro. Na reta final, o time nordestino foi para o tudo ou nada. Renato Kayzer carimbou a trave. Logo depois, o atacante mostrou estar em noite iluminada. Em jogada ensaiada, Gustavo ajeitou de cabeça e Kayzer decretou a virada, coroando de forma perfeita sua estreia.

A dupla tem compromissos pela Sul-Americana no meio de semana. Na terça-feira, o Vasco visita o Lanús-ARG, na Argentina, enquanto na quarta-feira, o Vitória encara o Cerro Largo-URU, no Uruguai. Pelo Brasileirão, o time carioca recebe o Fortaleza, no próximo sábado, em São Januário. Já o time baiano tem pela frente o clássico BA-VI, contra o rival Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Ficha técnica: Vitória 2 x 1 Vasco

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Neris), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald Lopes, Matheuzinho e Wellington Rato (Fabri); Osvaldo (Renato Kayzer) e Janderson (Gustavo Mosquito). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê), Paulinho (Hugo Moura) e Phillippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Lukas Zuccarello). Técnico: Felipe Loureiro.

GOLS – Vegetti, aos 41 minutos do primeiro tempo. Renato Kayzer, aos 14 e aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Janderson (Vitória); Paulinho, Lucas Piton e Loide Augusto (Vasco).

CARTÃO VERMELHO – Matheuzinho (Vitória).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 446.300,00.

PÚBLICO – 15.759 torcedores.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).