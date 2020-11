À espera de Abel Ferreira, Palmeiras busca 4º triunfo consecutivo no ano

Os jogadores do Palmeiras vivem a expectativa da chegada do técnico português Abel Ferreira e a melhor forma de impressionar o novo comandante seria obter a quarta vitória consecutiva, nesta segunda-feira, frente ao Atlético-MG, às 17 horas, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo também pode marcar a despedida do interino Andrey Lopes, o Cebola, que herdou a função de treinador, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, e teve ótimo desempenho, além de desfrutar de um ambiente muito amigável com o elenco. Ele vai voltar a ser auxiliar.

“Estou satisfeito com o trabalho que venho fazendo há três anos no Palmeiras. Fico feliz com a torcida, com o clube, as pessoas nele me tratam da melhor maneira, me sinto em casa”, destacou Andrey.

As vitórias nas últimas partidas fizeram bem ao Palmeiras e o adversário de Minas Gerais será um bom teste, pois é um dos postulantes à liderança no turno. Esta vai ser a primeira vez que o clube paulista vai enfrentar o técnico argentino Jorge Sampaoli, após a negociação frustrada no fim do ano passado.

O volante Danilo e o atacante Gabriel Veron, que estavam com a seleção brasileira sub-20, se reapresentaram no sábado e ficaram à disposição de Andrey. Verón deve ser aproveitado desde o início da partida para formar o ataque, ao lado de Wesley e Luiz Adriano.

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que segue em recuperação de uma lesão muscular, será desfalque, assim como o atacante Luan Silva, que sofreu cirurgia no joelho.

