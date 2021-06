À espera da regularização, Rigoni viaja com o São Paulo para Goiânia Meia precisar estar no BID da CBF nesta sexta-feira, para ser relacionado no jogo diante do Atlético-GO, no sábado, em Goiânia, pelo Brasileirão

O meia Emiliano Rigoni viajou com o elenco do São Paulo para a partida contra o Atlético-GO, neste sábado, ás 19h, em Goiânia. Ele ainda espera seu nome sair no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estar á disposição.

A documentação precisa estar regularizada até estra sexta-feira para o meia ter condições de atuar. Caso não saia no BID, Rigoni deve ser relacionado na próxima rodada, contra o Atlético-MG.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE!

Vale ressaltar que, por ser uma transferência internacional, a burocracia tende a ser mais demorada do que uma negociação nacional. A mesma situação foi vivida pelo meia Benítez, que ficou duas semanas esperando ser regularizado para fazer sua primeira partida pelo Tricolor.

Novo camisa 77 do São Paulo, Rigoni afirmou que possui uma gama de posições e funções que pode executar.

Partiu aeroporto! À espera da regularização, @Emirigoniok viaja com a delegação para Goiânia#VamosSãoPaulo Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/krIq9qjNN8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 4, 2021

– Me considero um jogador extremo direito, que pode jogar pelos lados. Gosto de jogar com espaços, com a bola em profundidade, gosto de dar assistências e nos últimos anos tenho jogado muito por dentro, de segundo ponta. Jogo mais por dentro quando tem três volantes no meio. A verdade é que tenho a variável por jogar por dentro ou por fora. Gosto muito de jogar nas linhas, de extremo atacante. Mas quando fui colocado no meio, me senti muito cômodo – avaliou o jogador do São Paulo, em sua apresentação.

O São Paulo se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no próximo sábado. O Tricolor está sem vencer há duas partidas, com um empate sem gols contra o Fluminense, e uma derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.

E MAIS:

Veja também