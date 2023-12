À espera da primeira filha, Fernanda Paes Leme revela processo de parar de fumar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 14:35 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 40 anos, que está à espera de Pilar, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, falou sobre seu processo para parar de fumar.

A gravidez foi anunciada no começo de outubro. Nesta segunda-feira, 4, a artista respondeu a seguidores em sua caixinha de perguntas no Instagram e revelou como fez para superar o hábito de fumar.

“Fee, você conseguiu parar de fumar? Estou nesse processo”, quis saber uma fã.

“Parei de fumar pouco antes de descobrir que estava grávida. Meu prazo era parar depois do meu aniversário de 40 anos… Tive muito estresse depois e não consegui”, confessou a apresentadora do podcast ‘Quem Pode, Pod’.

“Sempre tive uma intuição forte e até ouvia uma voz que me falava que quando eu parasse de fumar, ia engravidar… Passou um tempo e comecei um tratamento espiritual que foi muito importante para mim… No início do tratamento larguei o cigarro. Dias depois descobri a gravidez. Aleluia, arrepiei”, revelou ela.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram o relacionamento em janeiro de 2021. Em maio do ano seguinte ficaram noivos.

