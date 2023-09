À espera da primeira filha de Vitão, Suelen Gervasio entra na reta final da gravidez: ‘Te sinto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 16:46 Compartilhe

A modelo Suelen Gervasio, 27 anos, entrou na reta final da gestação e, na última segunda-feira (18), acreditou ter chegado a hora de conhecer Nina, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o cantor Vitão, 24 anos.

Porém, tudo não passou de um alarme falso e ela teve de voltar para casa para passar mais um tempo com o barrigão.

“Quando me perguntam: ‘Suelen, como está essa reta final? Eu não sei mais como explicar, mas essa foto nos resume. Chegamos à reta final. Eu te sinto”, legendou ela ao publicar uma foto no Feed de seu Instagram em que aparece sentada e com o barrigão de fora.

Já nos Stories, a modelo disse ter vivido um momento de apreensão. Em um clique no carro ao lado de duas amigas, ela surge fazendo pose.

“Esses alarmes falsos ainda vão me levar à loucura”, desabafou ela após ter corrido para o hospital.

Recentemente, Suelen desabafou sobre estar sozinha no período gestacional, tendo que resolver todas as questões relacionadas ao bebê, sem a ajuda do pai da criança.

“Eu estou tão ansiosa, que chego a estar triste. Minha cabeça não foca numa única coisa, estou perdida, confusa, triste, cansada, sobrecarregada! Gravidez inteira eu resolvendo tudo sozinha. Cansa demais, mas é incrível saber que conseguimos chegar até aqui! Estou exausta, mas estou feliz que a baby está bem”, disse ela.

