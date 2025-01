À espera da primeira filha, Brunna Gonçalves fala sobre mudança no corpo

Brunna Gonçalves, 33 anos, está vivendo pela primeira vez as delícias da maternidade. Ela anunciou a gravidez, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla, no início de novembro, durante show da turnê “Numanice 3”, em São Paulo, por meio de um vídeo exibido no telão.

Nesta segunda-feira, 6, a dançarina usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores as novas mudanças no corpo que está enfrentando nesse período.

+‘Era o sonho da Bru gerar’: Ludmilla conta como foi a decisão de ser mãe

+Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê

“Gente, estou começando a ver a linha daqui de cima se formar. Estão vendo? Não tinha essa linha. Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima”, falou ela, através de vídeo publicado nos Stories do Instagram, enquanto mostrava sua barriga de pertinho.

Em entrevista recente para o jornal carioca O Globo, Brunna falou sobre as principais mudanças na rotina após engravidar.

“Minha alimentação é regrada, mas, óbvio, tenho as minhas vontades. Outro dia, senti desejo de comer macarrão, salsicha, cebola e farofa. Bati dois pratões”, contou a dançarina sobre os desejos da gravidez. “Quero ter parto natural. Desejo sentir a dor e passar por todas etapas”, acrescentou.