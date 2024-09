A energia de Nossa Senhora para evolução da nossa fé, com Jane Ribeiro

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 23/09/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O Dimensões desta semana tem a honra de receber a Palestrante e Ministra da Ordem de Melquisedeque, Jane Ribeiro. Em um papo profundo ela disserta sobre o mundo espiritual, técnicas de oração e o cuidado para com o próprio ser.

Ao longo de toda a conversa, Rosana e Jane refletem pontos interessantes sobre a forma de cultivar a espiritualidade: “Se você verbaliza a oração, cada palavra daquela oração é transformada em amor. Você tem que sentir cada palavra”.

Jane conta algumas curiosidades que vivenciou em algumas viagens que realizou em locais de aparições como na Lituânia, local da primeira aparição de Mãe Maria (Nossa Senhora de Siluvia).

A palestrante nos ensina sobre manter sempre a conexão com o mundo espiritual. Vivemos em uma era em que o imediatismo e as tecnologias nos fazem não olhar para a vida, para o nosso interior, nos fazendo ficar cada vez mais longe do nosso próprio ser, do nosso próprio despertar.

