A elite acorda: mais de 200 mil personalidades assinam manifesto contra o autoritarismo A sociedade brasileira, representada por juristas, empresários, banqueiros, intelectuais, artistas e demais setores pensantes do País, mobiliza-se na defesa do Estado democrático de Direito. Trata-se de uma resposta uníssona e apartidária à fala e aos atos golpistas do presidente Jair Bolsonaro, que insiste em tumultuar as eleições de outubro

Ninguém pode dizer que as elites brasileiras, cada uma delas atuando em sua área, foram precipitadas e impacientes. Diante de um presidente da República que ameaça golpear as instituições democráticas e os direitos fundamentais dos cidadãos desde o primeiro dia de sua gestão, e lá se vão três anos e meio, elas, as elites, foram até fleumáticas demais. Ocorre, no entanto, que também a tolerância se cansa dos intolerantes. Pois é, presidente Jair Bolsonaro, o senhor e suas investidas golpistas exauriram a Nação. Aquilo que no início podia até ser julgado como minudências, explicita-se agora como um golpe em andamento. Veio o freio. Veio basta. Na semana passada, a elite nacional, organizada pela tradicionalíssima e apartidária Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, lançou a legítima, legal e constitucional Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa da democracia e do Estado de Direito. Nasceu com três mil signatários, em vinte e quatro horas passou para cem mil, some-se mais um dia e, na quinta-feira 28, já se contabilizavam mais de duzentas e vinte mil chancelas, reunindo advogados, juízes, desembargadores, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, acadêmicos, intelectuais, empresários, banqueiros, artistas e escritores.

Bolsonaro pode até continuar difamando o sistema eleitoral e os ministros do STF, mas o fato é que sua vexatória reunião com os embaixadores, na qual valeu-se somente de falácias para detonar as urnas eletrônicas, serviu como a gota d’água no poço sem fundo do autoritarismo. “Nunca vi tanta mobilização dos empresários”, aquilatou o CEO da Suzano, Walter Schalka. “Caiu a ficha do setor sobre a política”. Para Guilherme Leal, copresidente do Conselho de Administração da Natura, “os ataques às urnas são inaceitáveis, até porque afrontam o Poder Judiciário”.

O texto da carta dos juristas, que será lido a 11 de agosto em ato no denominado “território livre” da Faculdade do Largo de São Francisco, fundada em 1828, diz que o País passa por “um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”. E conclui com uma convocação: “Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual não há espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições”. Bolsonaro, em sua profunda ignorância, com certeza não sabe que, sempre que o andar de cima se move, o síndico do condomínio é trocado em legítimo sufrágio. Até por isso ele disse que “não preciso de “cartinha para defender a democracia”. De fato, não precisa: ele jamais defendeu, defende ou defenderá essa forma de governo. O ex-ministro e ex-decano do STF Celso de Mello, reserva moral do Brasil, fora convidado para ler a carta, mas declinou por motivos de saúde. Não deixou, no entanto, de se posicionar publicamente: “a resposta do povo brasileiro às graves e ameaçadoras manifestações do atual presidente da República, além de necessária é imprescindível”.

“Questionamento das urnas é inaceitável. Em um momento tão crítico como o atual, devemos, como cidadãos, nos manifestar” Guilherme Leal, Natura

De acordo com o advogado Oscar Vilhena, o documento empresarial foi articulado inicialmente pelo presidente da FIESP, Josué Gomes da Silva, e por um grupo denominado Comitê de Defesa da Democracia, integrado pelo próprio Vilhena e por nomes como a socióloga Neca Setubal, o economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, Celso de Mello, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e o jurista Miguel Reale Jr. “O que estamos vendo é uma ação clara que setores da sociedade brasileira não aceitarão qualquer desvio da regra democrática”, avalia Vilhena. “Esse ato é um alerta às autoridades de que estamos atentos. É precaução contra fake news e contra golpes de mão”, diz Realle Júnior.

Não contente com o desconforto causado na reunião com os embaixadores, Bolsonaro, durante discurso aos partidários na convenção nacional do PL, mais uma vez atacou o STF ao convocar seus fanáticos apoiadores a saírem às ruas no Sete de Setembro. Como já dissemos acima, o capitão é gota d’água sobre gota d’água no poço do golpismo, e a carta cívica é reação contra isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, rompeu o seu silêncio e agora já não paga para ver – mesmo porque a tática do Centrão é mais a de receber que a de pagar. Lira, ah Lira, saiu em defesa ferrenha das urnas eletrônicas. Ele sabe que a “cartinha”, a que se refere Bolsonaro, de “cartinha” não tem nada. Trata-se, isso sim, da “primeira resposta coesa aos ataques de Bolsonaro à democracia”, como muito bem classificou o conceituado jornal britânico Financial Times.

Inspiração vem da história

Não é de hoje que juristas assumem a frente da sociedade civil na luta pela democracia e pelo Estado de Direito. Nos obscuros tempos de chumbo de 1977, nos quais os torturadores que Bolsonaro tanto admira eram blindados pelo regime militar de exceção, o catedrático em Ciência do Direito e Teoria Geral do Direito Goffredo da Silva Telles redigiu a Carta aos Brasileiros – texto tão histórico quanto Oração aos Moços, de Ruy Barbosa. Nele, Telles exigia a democracia e formação de uma Assembléia Constituinte.

Quando o texto foi escrito, o presidente era então o general Ernesto Geisel, que desde o início de seu mandato, em 1974, enfrentou uma série de dificuldades econômicas e políticas, além da ação dos porões repressivos – ressalte-se os assassinatos do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manuel Fiel Filho, ocorridos em 1975 e 1976. A Carta lida no Largo de São Francisco acelerou a débâcle do militarismo. Faz exatos quarenta e cinco anos. E, mais uma vez, é na Faculdade de Direito, marco cultural brasileiro, que se selará a débâcle de um capitão.