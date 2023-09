A dor de sobreviver ‘entre os mortos’ após terremoto em Marrocos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2023 - 9:14 Compartilhe

Abdellah escapou por pouco da morte após o violento terremoto que destruiu a cidade Talat N’Yaqoub, ao sul de Marrakech, mas perdeu dois filhos e está inconsolável.

Na noite do tremor, Abdellah Aït Bihi, de 39 anos, dormia profundamente quando de repente ” o teto caiu sobre nós”.

“Meu filho mais velho (14 anos) saiu primeiro, ainda não sabemos como. Depois, graças à ajuda de nossos vizinhos, conseguimos abrir uma passagem. Consegui tirar minha filha de 10 anos e minha esposa”, conta o homem amputado da perna esquerda, que perdeu sua prótese no terremoto.

Ele não chegou a tempo para salvar seus outros dois filhos, de 4 e 12 anos.

“Quando voltei, vi o mais velho inconsciente, pedras caíram na parte superior do corpo. O menor continuava vivo e falava, mas não tinha como chegar até ele. Eles o retiraram ontem”, conta Abdellah, que também perdeu seus pais no terremoto.

“Minhas lágrimas não acabam, gostaria que parassem, mas a dor é mais forte que tudo”, disse ao lado de sua esposa também desconsolada.

– “A vida não será a mesma” –

Latifa Aït Bizli, de 30 anos, conseguiu salvar seu três filhos de 3, 7 e 10 anos, e seus sogros, quando o teto de sua casa caiu. Seu marido estava em outra cidade na noite do terremoto e sobreviveu.

“A sorte foi que estávamos no andar de cima, corri primeiro até meus filhos e consegui tirá-los”, recorda.

“A terra ainda tremia quando voltei para salvar meus sogros”, lembra.

Do lado de fora, ficou “atônita” ao ver a magnitude dos danos: todas as casas estavam destruídas, inclusive a de sua irmã. Ela morreu com o marido e seus dois filhos.

“Não pude fazer nada por eles”, lamenta a mulher.

“A vida nunca mais será a mesma para nós”, resume Latifa.

Uma rede de solidariedade se formou após o terremoto. Muitos marroquinos viajaram para levar alimentos, remédios, cobertores e colchões para as vítimas, utilizando seus próprios recursos.

– “Comovida” –

Rachida Aït Malek, outra habitante de Talat N’Yaqoub, pensou que fosse morrer, mas foi resgatada por seus vizinhos.

“Estava em cima com meus dois filhos, minha mãe e duas de minhas irmãs, uma delas grávida, enquanto meu sobrinho estava no andar de baixo. Três vizinho nos retiraram dos escombros”, explica a mulher de cerca de vinte anos.





Foi a última da família a ser retirada dos escombros, mais de seis horas após o primeiro tremor. O sobrinho morreu.

Suas duas irmãs foram hospitalizadas, enquanto Rachida, seus filhos e sua mãe ficaram ilesos.

Porém, psicologicamente está difícil superar. “Estou comovida, não consigo descrever a dor que sinto desde que a tragédia aconteceu. Voltamos dos mortos”, disse a jovem.

