‘A Dona do Pedaço’: situações que não fazem sentido na novela das 9

A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, está em sua reta final: terá seu último capítulo exibido na próxima sexta-feira, 22, antes de dar lugar a Amor de Mãe, próxima atração da emissora para o horário nobre, que estreia em 25 de novembro.

Como praticamente todas as tramas que vão ao ar na faixa de horário, A Dona do Pedaço virou assunto entre os telespectadores e nas redes sociais. Algumas cenas, porém, trouxeram momentos que parecem não fazer tanto sentido.

Seja por erro de continuidade, ou apenas por uma questão de não parecer algo tão plausível, confira abaixo uma lista de situações que não fazem sentido em A Dona do Pedaço:

A foto da morte de Jardel

Na cena em que Fabiana (Nathalia Dill) flagra Josiane (Agatha Moreira) empurrando Jardel (Duio Botta) em frente a um caminhão, a personagem segura seu celular na posição vertical. Em praticamente todas as ocasiões em que a imagem aparece posteriormente, o formato da imagem indica que ela foi tirada com o celular na horizontal.

A relação entre Britney e Abel

Ao longo de ‘A Dona do Pedaço’, o romance entre Britney (Glamour Garcia) e Abel (Pedro Carvalho) se arrastou com muitas idas e vindas. Na reta final da novela, o português decidiu pedir a amada em casamento – o detalhe é que os dois nunca sequer se beijaram em cena.

Músicas de encerramento de ‘A Dona do Pedaço’

A ‘sintonia’ da trilha sonora durante os encerramentos de ‘A Dona do Pedaço’ causou certa estranheza. Após alguns capítulos terminados em cenas tensas, foi possível ouvir a animada ‘Beijo Geladinho’ (“Eu tô te vendo! Eu tô sentindo! Eu tô chorando, eu tô sorrindo! Eu tô a fim de te encontrar!”), de Netinho de Paula, ou ‘Namorada Reserva’ (“Amante não! Respeita ela! Minha namorada reserva, ai, ai, ai”), dos sertanejos Hugo e Guilherme, que não combinavam muito com a situação.

Músicas de encerramento de ‘A Dona do Pedaço’

Um exemplo disso ocorreu no encerramento do capítulo de 26 de outubro: Téo (Rainer Cadete) analisa o celular de Fabiana (Nathalia Dill), e encontra uma imagem que comprova que sua noiva, Josiane (Agatha Moreira) assassinou o mordomo Jardel (Duio Botta). A envolvente trilha sonora de suspense é cortada repentinamente e o telespectador passa a ouvir “Amante não! Respeita ela! Minha namorada reserva, ai, ai, ai!”

Único investigador da cidade?

Todos os casos de polícia de ‘A Dona do Pedaço’ ocorridos em São Paulo acabavam indo para as mãos do mesmo investigador, Camilo (Lee Taylor) e de sua equipe, posteriormente integrada também por Yohana (Monique Alfradique). Por exemplo, a ‘queda’ de Josiane na fábrica Bolos da Paz, que fica na região do bairro do Bixiga, próximo ao local do atropelamento de Chiclete (Sergio Guizé) por Camilo, a morte do mordomo Jardel (Duio Botta), ocorrida em frente à estação Conceição, a agressão de Paixão (Duda Nagle) a Márcio (Anderson Di Rizzi) durante o casamento de Kim (Monica Iozzi), em uma igreja localizada em região afastada da cidade, ou a morte de Cosme (Osvaldo Mil) na mansão de Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle), em região rica da cidade. Momentos após os crimes, sempre havia a presença dos mesmos nomes da polícia no local.

‘Dupla dinâmica’ de advogados

Situação semelhante aconteceu em relação aos advogados da trama, Antero (Ary Fontoura) e Amadeu (Marcos Palmeira). Mesmo com um ou outro advogado aparecendo ao longo da trama, como o que defendeu Josiane no julgamento por seus crimes, a dupla prestou serviços a diversos personagens, pelos mais variados motivos. Antero, por exemplo, foi procurado por Fabiana (Natalia Dill), Régis (Reynaldo Gianecchini), Eusébio (Marco Nanini) e Maria da Paz (Juliana Paes). Amadeu, ex-marido de Maria da Paz, também representou alguns clientes ao longo da novela, especialmente os ligados à sua família. Na audiência do divórcio entre Agno (Malvino Salvador) e Lyris (Débora Evelyn), qual dupla estava presente representando seus clientes? É claro, Antero e Amadeu.

‘Best Cake 1’

O reality show ‘Best Cake’, exibido dentro da novela e apresentado por Angélica, teve diversas inconsistências. Para começar, no momento da pré-seleção. Boninho, que definia quem entraria para o programa, chamava os participantes de três em três e, mesmo sem saber da qualidade dos seus concorrentes, aprovava ou eliminava. Por fim, restaram três para duas vagas: Maria da Paz (Juliana Paes), Abel (Pedro Carvalho) e dona Céu (Dja Marthins), que chegaram, inclusive, entre os melhores colocados ao fim da atração. Não seria mais lógico avaliar antes todos os bolos e, em seguida, anunciar quem estava classificado ou não?

‘Best Cake 2 ‘

Ao descobrir que a participante Maria da Paz (Juliana Paes) conhecia a jurada Vivi Guedes (Paolla Oliveira), Angélica afirmou: “Se vocês têm alguma relação pessoal, realmente, você não pode continuar a participar. Vocês não podem se conhecer”. O programa, porém, continuou após Vivi ameaçar deixá-lo caso Maria da Paz fosse eliminada. As duas já haviam se encontrado anteriormente em diversas ocasiões, inclusive quando Maria da Paz foi alertar Vivi sobre os perigos de se relacionar com Chiclete (Sérgio Guizé). Além de ter relações pessoais com a vencedora do ‘Best Cake’, a personagem de Paolla Oliveira também tinha que avaliar Abel, que ‘representava’ a fábrica de sua própria irmã, Fabiana (Nathalia Dil), fazendo questão de falar o nome da empresa por diversas vezes. O fato, porém, não foi visto com estranheza pela produção.

‘Best Cake 3’

Em outra cena, Abel (Pedro Carvalho) coloca todos os ovos restantes em sua cesta – é possível ver que há ao menos 10 deles. Quando outro participante, que ainda não havia pego o ingrediente, se aproxima, o português nega. “Me disseram que os ingredientes são para todo mundo usar!”, rebate o concorrente, antes de ser ameaçado por Abel: “É mais fácil eu fazer-te engolir esses ovos pela goela abaixo do que estragares a minha receita, portanto, sai fora!”. O rapaz reage: “Você quer brigar? Quer levar uma peneirada na cabeça?”. Na sequência, Abel chama um diretor do programa que diz apenas: “Quem brigar vai ser eliminado imediatamente”. O participante recua sem os ovos e Abel continua com todos para ele. Parece estranho que um concorrente possa ‘monopolizar’ determinado ingrediente, prejudicando, assim, os outros participantes.

Após propaganda de delivery, pedido por telefone

Por volta dos 18 minutos do capítulo de ‘A Dona do Pedaço’ exibido em 18 de setembro de 2019, Rock (Caio Castro) conversa com seu irmão Zé Helio (Bruno Bevan), em uma cena com destaque claríssimo para a publicidade de um aplicativo de entrega de comida. Em seguida, há uma cena rápida entre Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam) em um restaurante e, na sequência, aparece Kim (Monica Iozz) em casa, conversando com Márcio (Anderson Di Rizzi) pelo telefone. A personagem afirma que vai pedir uma pizza.

O mais lógico seria a personagem utilizar o aplicativo da cena anterior para fazer o pedido no delivery, correto? Errado. Kim usou o próprio celular para ligar na pizzaria e solicitar a entrega. A proximidade de uma cena com a outra chamou atenção nas redes sociais e o fato foi notado com ironia.