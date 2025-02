A dificuldade de adaptação pessoal da filha de Maíra Cardi; entenda como solucionar

A empresária Maíra Cardi contou que a filha Sophia, de 6 anos, fruto de um antigo relacionamento com Arthur Aguiar, está passando por um período turbulento devido à adaptação à nova residência e ao colégio. A esposa de Thiago Nigro pediu auxílio às seguidoras que são mães.

“Estou arrasada! Essa é a verdade. Sophia não está se adaptando à escola, à nova vida, e está muito difícil. Sei que muitas mães me acompanham e que a adaptação na escola é muito difícil para todos. Não é só para Sophia, é para todas as crianças. Mas acredito, e é por isso que estou dividindo isso com vocês, para que possam me ajudar. Acredito que para a Sophia esteja um pouquinho mais difícil. Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu nesses últimos tempos. Fiz um vídeo falando sobre a importância da Thaís na nossa vida e a babá morreu. Ela ficou muito mal porque gostava muito da Thaís, todos nós gostávamos dela, e ela faz muita falta”, disparou Maíra, em um vídeo postado em seu perfil do TikTok na segunda-feira, 10.

“Thaís era a babá dela nos finais de semana, não a via todos os dias, mas ela sentiu muito a morte de Thaís porque estava esperando um filho e o perdeu na sequência da gravidez. Logo depois, eu engravidei, e ela ficou com medo, porque, na cabeça dela, a gravidez passou a ser uma informação ruim. Ela se assustou muito e ficou com medo de que eu morresse durante a gravidez. Ela ficou assim: ‘A gravidez é ruim, porque morre a mãe ou morre o filho’. Depois, o irmão faleceu e agora ela perdeu a casa onde morou praticamente a vida inteira”, pontuou.

“Ela perdeu o quarto e não tem quarto aqui nessa casa porque a gente ainda não arrumou o ar-condicionado. Ela está no nosso quarto e, por isso, não está se sentindo pertencente. As melhores amigas dela se mudaram para outra cidade, então ela perdeu todas. Ela perdeu a escola e, para uma criança, é muita coisa: babá, irmão, escola, quarto, melhores amigas. Ela está arrasada! Hoje foi um dia muito ruim para nós. Está muito difícil! Não está fácil, não está. Estou com o meu coração de mãe angustiado”.

“Ela não quer sair, só fica com as três naninhas emboladas, voltou a chupar chupeta porque está triste e não quer sair de casa. Ela não sai de casa, não quer brincar e não quer fazer nada. Óbvio que vou procurar um psicólogo para ela, antes que alguém pergunte. Ela precisa fazer as sessões, vou procurar, e estávamos esperando a mudança para achar um. Estou arrasada! É isso! Quem é mãe e tem alguns conselhos para me dar?”, finalizou.

Telma Abrahão, especialista em inteligência emocional e idealizadora da Educação Neuro Consciente, explica que “a adaptação a uma nova escola pode ser desafiadora para qualquer criança, pois envolve mudanças que afetam sua segurança emocional: um novo ambiente, novos colegas, professores desconhecidos e uma rotina diferente. Quando essa transição ocorre junto a um luto, mesmo que a criança ainda não compreenda completamente a morte, o impacto emocional pode ser ainda mais profundo”.

Segundo ela, é importante entender que crianças expressam suas emoções de maneiras diferentes dos adultos. Algumas podem verbalizar o que sentem, enquanto outras demonstram por meio do comportamento: insegurança, regressões (como voltar a dormir na cama dos pais ou chupar o dedo), crises de choro ou resistência em ir para a escola.

“No caso específico da filha de Maíra Cardi, o fato de ela chamar pelo nome da babá que faleceu indica que essa relação era significativa para ela. Crianças pequenas ainda não têm a maturidade neurológica para compreender o conceito de morte como algo definitivo e, muitas vezes, tentam resgatar o vínculo da única maneira que conhecem – chamando, perguntando ou até buscando a pessoa de alguma forma”, diz.

Telma Abrahão dá dicas de como ajudar a criança nesse processo de adaptação: