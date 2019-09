Rio – As duas últimas sessões do espetáculo ‘A Diferença que a Diferença Faz’ acontece neste fim de semana no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca. O espetáculo leva para o palco o tema respeito às diferenças.

Na montagem, um grupo de crianças está no meio de um torneio de futebol escolar onde experimentam relações não muito amistosas. Acostumadas a se olharem torto e em tom de julgamento, as crianças praticam bullying entre si e as rusgas não terminam.

Mas tudo muda quando, num passe de mágica, as crianças acordam e se reconhecem como cópias umas das outras, com total ausência de diferença entre elas. Nesse momento, os pequenos se questionam sobre o que teria acontecido e se dão conta do quão é importante as pessoas possuírem suas características particulares, tanto físicas quanto de conduta, escolhas e preferências.