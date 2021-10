‘A Descoberta das Bruxas’ ganha trailer oficial da terceira temporada

Foi lançado na última sexta-feira (22) o trailer da terceira temporada da série ‘A Descoberta das Bruxas’, baseada em uma trilogia de livros escritos por Deborah Harkness. A nova temporada será lançada pela AMC+, que não oferece serviços no Brasil ainda, mas as duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

A série conta a história de Diana Bishop, historiadora e bruxa, que embarca em uma jornada mágica após descobrir um manuscrito em Oxford. Para proteger o livro, ela conta com a ajuda de um vampiro misterioso. Teresa Palmer (‘Quando as Luzes se Apagam‘) e Matthew Goode (‘Downton Abbey‘) também estrelam.

A nova temporada tem previsão de lançamento para janeiro de 2022, ainda sem dia confirmado. Confira o trailer:

