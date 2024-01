A depender do Estado, quebra vai de 8% a 25% na safra de soja 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 9:10 Para compartilhar:

Brasília, 12 – O setor produtivo vê quebra de 8% a 25% na safra brasileira de soja 2023/24, variando conforme o Estado. A irregularidade das chuvas é um fator relatado em unanimidade por todos os Estados, com déficit hídrico no Centro-oeste e no Norte do País e excesso de chuvas na região Sul.

Em Mato Grosso, principal produtor do grão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Famato) estima perda de 15% a 17% na produção. “Há regiões com quebra de até 50% em virtude da redução de produtividade da safra da soja. Para a segunda safra de milho, o desenvolvimento da soja vai comprometer a janela de plantio”, disse o presidente da Famato, Vilmondes Tomain. Os números foram apresentados nesta quinta-feira, 11, pelos representantes setoriais de cada Estado na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Soja e da Câmara do Milho do Ministério da Agricultura para mensurar a quebra da safra.

