A depender da redação do PL da dívida dos Estados, pode ou não ter impacto primário, diz Haddad

13/08/2024 - 19:34

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 13, que ainda não recebeu o texto do projeto de lei que permite a renegociação das dívidas dos Estados com a União. A redação desse projeto, ele explicou, é importante para determinar se a medida terá ou não impacto no resultado primário do governo.

“Nós não recebemos o texto e, para nós, o texto importa muito, porque a redação que é dada também tem impacto sobre as contas públicas”, disse Haddad a jornalistas, na entrada da sede da Fazenda, em Brasília.

Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar para amanhã a votação do projeto que trata da dívida dos Estados. Segundo o parlamentar, essa medida será o primeiro item da pauta de amanhã.

“A última versão não atendia a Fazenda”, afirmou Haddad. “O presidente Pacheco compreendeu as nossas preocupações e abriu a discussão sobre a redação.”

Ainda falando sobre a agenda legislativa, Haddad disse que a expectativa é a de que a Câmara dos Deputados vote esta semana o segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária. Ele acrescentou que a Fazenda tem conseguido avançar na sua agenda independentemente de negociações, por exemplo, sobre as Emendas Pix.