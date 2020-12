A década do Cruzeiro: de glórias à derrocada dentro e fora de campo

A segunda década do século XXI está no fim e o Cruzeiro teve anos intensos. O início foi tenso, com risco de rebaixamento no Brasileiro, conquistas nacionais em sequência e frustração por não ir longe na Libertadores. Mas, os títulos e boas campanhas ficaram em segundo plano no time celeste.

Escândalos financeiros, irregularidades de dirigentes com recursos do clube culminaram na maior crise esportiva e financeira da Raposa. A “cereja” negativa do Cruzeiro foi um dolorido e inédito rebaixamento para a Série B do Brasileiro. E a crise ainda está longe de cessar. Confira em imagens a retrospectiva dos últimos 10 anos da Raposa.

